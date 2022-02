Delegazione Emilia Romagna in Oman a colloquio con l'amb. Favi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'ambasciatore d'Italia in Oman, Federica Favi, ha incontrato la delegazione di Emilia Romagna Mercati Rete di Imprese in visita in questi giorni in Oman con il sostegno di ART-ER, la Società Consortile della Regione per l'innovazione, l'internazionalizzazione e l'attrattività degli investimenti e dei talenti. I rappresentanti della rete dei mercati ortofrutticoli di Parma, Rimini, Cesena e Bologna - tra i principali operatori italiani del settore - stanno esplorando le opportunità per l'ingresso in un mercato caratterizzato da limitati prodotti di qualità, soprattutto nel fresco. L'ambasciata d'Italia a Mascate assiste la Rete negli incontri con la distribuzione, le autorità locali e gli operatori della logistica per favorire un ingresso nel mercato di prodotti di eccellenza a prezzi competitivi. Punto di forza della Rete è la sua lunga esperienza nella gestione dei mercati all'ingrosso e della catena del freddo nella prospettiva del trasferimento degli attuali mercati centrali di Mascate verso la nuova sede del polo logistico di Khazaen. Durante l'incontro l'ambasciatore Favi ha sottolineato che "L'Oman offre un potenziale interessante per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli italiani di qualità, non solo presso la grande distribuzione, ma anche nel settore turistico e alberghiero, destinato ad un forte sviluppo nel Paese". (ANSA).