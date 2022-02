Fecero sopprimere un cane dopo l'aggressione, in tre a processo

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Era il 2014 quando il cane Dylan venne soppresso il giorno dopo avere attaccato e ferito gravemente una volontaria del canile in cui era ospitato. La sua morte è diventata un caso giudiziario discusso in tribunale a Torino, dove tre persone sono imputate del reato di uccisione di animali.

Il pm Marco Ghigo ha chiesto 6 mesi per una veterinaria dell’Asl Torino 3, quattro mesi per il responsabile del canile e l'applicazione del fatto di tenue entità per l’operatrice che procedette materialmente alla soppressione del cane prima inoculando del sonnifero con una cerbottana e poi somministrando un farmaco specifico. Secondo il magistrato la decisione non era giustificata e fu «superficiale». (ANSA).