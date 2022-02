Gli Usa avvertono Kiev: "Invasione russa entro 48 ore"

L’amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore. Lo riferiscono Newsweek e Cnn citando dirigenti dell’intelligence americana. Inoltre, secondo le stesse fonti, «segnalazioni di osservatori aerei indicano che la Russia ha violato lo spazio aereo nelle prime ore di oggi, con voli di ricognizione per un breve periodo di tempo sopra l’Ucraina». Una fonte vicina al governo ucraino, scrive Newsweek, ha confermato il monito ma ha sottolineato che questa è la terza volta in un mese che a Kiev è stato detto di prepararsi per un’imminente azione militare russa su larga scala.

L’80% delle forze russe schierate al confine con l’Ucraina sono «pronte ad agire": lo ha detto ai giornalisti un alto ufficiale della Difesa Usa in un briefing al Pentagono a telecamere spente. Le forze russe «intorno all’Ucraina e alla Bielorussia sono al massimo della prontezza operativa» per l’invasione, ha aggiunto la fonte citata dalla Cnn. La scorsa settimana il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin aveva detto che le truppe russe si stavano «dispiegando». «Oggi si sono dispiegate», ha detto l’ufficiale, aggiungendo che alcune unità sono «a 5 km dal confine ucraino».

Riga denuncia, nuove forze russe in Donbass

E’ sempre più muro contro muro tra i protagonisti della crisi ucraina, che rischia di subire una brusca accelerazione nelle prossime ore. Il premier lettone Arturs Krisjanis Karins denuncia la violazione della «sovranità territoriale» di Kiev e avverte che «stando alle informazioni a mia disposizione, Putin sta muovendo forze aggiuntive e carri armati nei territori occupati del Donbass». In contemporanea circa 800 soldati della 173/a brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell’alleanza Nato. Questo riposizionamento - spiega una nota del comando Usa - serve a garantire ai nostri alleati e partner il nostro solido impegno nei confronti della Nato a fronte degli eventi in atto». Intanto, rispondendo alle accuse di Mosca, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha sottolineato che il suo Paese non ha piani per ottenere armi nucleari.

Nel confronto tra Mosca e Kiev interviene il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni di questa mattina del premier ucraino Zelensky che aveva confermato le sue ambizioni di aderire all’Ue e alla Nato. «Ogni Paese è libero di scegliere se entrare o meno nell’Alleanza Atlantica. Non è il caso solo dell’Ucraina e della Georgia, ma anche di Finlandia e Svezia», ha precisato Stoltenberg, sfumando solo di poco la durezza delle sue affermazioni con il riferimento all’ingresso anche di altri Paesi. E aggiungendo che «La Nato è pronta a qualsiasi azione da mettere in campo».

Sul piano diplomatico la Germania ha confermato il G7 dei leader in formato digitale che affronterà, tra l’altro, gli sviluppi della crisi. E la Russia continua sulla linea dell’uno contro tutti. Contro il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, accusato di «dichiarazioni non in linea con il suo mandato» per la sua condanna delle azioni unilaterali di Putin. Contro il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, accusato dal ministero degli Esteri russo di avere «una strana idea di diplomazia» per la sua affermazione secondo cui non potranno esserci contatti bilaterali con Mosca fino a quando non ci saranno segnali di una de-escalation russa in Ucraina. Affermazione a cui a stretto giro ha replicato la Farnesina: «Russia? No alle provocazioni, l’Italia è impegnata a trovare soluzioni diplomatiche per scongiurare una guerra».