Rapine in Darsena a Milano, Polizia arresta cinque giovani

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Gli agenti della Polizia di stato, al termine di un'attività coordinata dalla Procura di Milano, hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e due agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti giovani maggiorenni, componenti di quella che era ormai diventata nota come "banda della catenina". I cinque giovani sono un egiziano due tunisini e due marocchini, di età tra i 18 ed i 22 anni, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Le indagini condotte dei poliziotti del Commissariato Porta Genova attribuiscono al gruppo 16 diverse rapine, commesse quasi tutte nella zona della Darsena tra giugno ed ottobre del 2021: in molti casi si è trattato di rapine caratterizzate da particolare violenza dal gruppo che agiva prevalentemente nei fine settimana, di sera e di notte, mimetizzandosi nella movida e accerchiando le vittime per strappare loro gioielli, abiti e telefoni. In diversi casi nei confronti delle vittime sono stati attuati pestaggi e sono stati puntati coltelli, cocci di vetro o altre armi improprie alla gola. (ANSA).