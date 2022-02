Ucraina: ministra Gb, assalto Kiev possibilità molto reale

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - Un assalto alla capitale ucraina Kiev da parte della Russia è una "possibilità molto reale": lo ha affermato questa mattina alla Bbc la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, dicendosi "molto molto preoccupata per un'imminente invasione dell'Ucraina". Parlando al programma BBC Breakfast, Truss ha aggiunto: ""La Russia ha circondato l'Ucraina, quindi potremmo assistere ad un attacco da una varietà di direzioni". In caso di invasione, ha poi sottolineato, il Regno Unito intensificherà le sanzioni contro Mosca: "Nulla sarebbe fuori discussione in caso di un'invasione totale". (ANSA).