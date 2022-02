Putin: "Gli interessi e la sicurezza della Russia non sono negoziabili". L'Ucraina annuncia la mobilitazione dei riservisti

La Russia è pronta a trovare «soluzioni diplomatiche» con Kiev e l’Occidente sulla crisi ucraina: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin. «Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili», ha detto Putin in un discorso trasmesso in tv in occasione della Giornata del difensore della patria.

E’ salito a oltre 94.600 il numero di residenti delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk and Lugansk che dal 18 febbraio hanno attraversato il confine ucraino passando in Russia: lo ha reso noto oggi una fonte delle forze dell’ordine russe.

«"Fino alla mattina del 23 febbraio, più di 94.600 persone hanno attraversato il confine russo, quasi 60.000 di loro sono cittadini ucraini, più di 34.600 sono russi», ha detto una fonte all’agenzia Tass.



L’Ucraina ha chiesto ai suoi connazionali di lasciare «immediatamente» la Russia. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Kiev e annuncia la mobilitazione dei riservisti. Lo rende noto l’esercito di Kiev confermando una notizia anticipata ieri sera dai media internazionali.