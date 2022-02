Draghi, "l'Italia condanna l'attacco della Russia, ingiustificabile". Siamo vicini al popolo e alle istituzioni ucraine.

Le truppe russe stanno attaccando l'Ucraina anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo denuncia Kiev, secondo quanto riferisce la Cnn. Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver abbattuto cinque aerei dell’esercito russo e un elicottero.

«Le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse». Lo sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

Le forze armate dell’Ucraina hanno annunciato che la contraerea ha abbattuto un caccia russo Sukhoi nell’est del Paese. Lo riferiscono i media locali.

Boris Johnson ha sentito stamattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lo ha aggiornato «sull'attacco in corso» da parte della Russia. Lo riferisce un portavoce di Downing Street, aggiungendo che Johnson ha parlato di «un’ora oscura» per l’Ucraina, evocando di fatto una celebre frase di Winston Churchill. «Il primo ministro - prosegue il portavoce - ha detto che l’Occidente non resterà in disparte mentre il presidente Putin conduce questa campagna contro il popolo ucraino» e di «sperare che l’Ucraina possa resistere». «L'Ucraina e il suo popolo sono nei pensieri di tutti nel Regno Unito in quest’ora oscura», ha concluso

- La Russia «non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente": lo ha affermato Vladimir Putin. «Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire» in Ucraina «sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato», ha detto il presidente russo citato dalla Tass.