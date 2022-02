Fontana Nettuno Firenze illuminata colori bandiera Ucraina

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Da stasera la fontana del Nettuno dell'Ammannati in piazza Signoria a Firenze sarà illuminata con i colori della bandiera dell'Ucraina, azzurro e giallo, come segno di solidarietà al Paese al centro della crisi internazionale. Anche le Porte storiche della città, spiega il Comune, richiameranno alternativamente gli stessi colori: San Niccolò sarà azzurra; Santa Croce gialla; San Gallo azzurra; Porta al Prato gialla; Porta Romana azzurra; e San Frediano gialla. Intanto, sempre a Firenze, per dire no alla guerra, su Palazzo Medici Riccardi, sede della Città metropolitana è stata posta la bandiera della pace. (ANSA).