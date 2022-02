L'ambasciata italiana: "Lasciate immediatamente il Paese". La Nato: "Non invieremo truppe in Ucraina"

In una mail inviata agli italiani residenti in Ucraina, l’ambasciata italiana rinnova l’invito ai connazionali a «lasciare immediatamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili». «Ai connazionali che dovessero decidere comunque di non lasciare il Paese - si legge -, si raccomanda di usare la massima prudenza, di assicurarsi di avere documenti di identità in corso d i validità e si suggerisce, a scopo precauzionale, di valutare l’opportunità di predisporre sufficient i scorte di acqua, cibo, vestiti caldi e carburante per le auto».

Intanto le truppe russe hanno sfondato e sono penetrate nella regione di Kiev. Lo hanno annunciato i soldati ucraini che presidiano la frontiera.

«Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo nè piani nè intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza in territorio Nato. L'Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.