Libia, Bashagha annuncia formazione del suo governo

(ANSA) - TRIPOLI, 24 FEB - Il primo ministro libico designato dal Parlamento, Fathi Bashagha, ha annunciato di aver completato la formazione del suo governo, la cui composizione sarà inviata ai deputati per il voto di fiducia. "La composizione del governo è pronta e sarà trasmessa alla Camera dei rappresentanti", ha affermato l'ufficio stampa di Bashagha in una nota. Il premier è contrapposto a quello in carica, Abdel Hamid Dbeibah. Per formare il suo governo, l'ex influente ministro dell'Interno ha condotto "approfondite consultazioni con tutti i partiti politici, il Parlamento e il Supremo Consiglio di Stato, ed ha esaminato numerose proposte secondo criteri di competenza ed efficienza", riferisce la nota. Già afflitta da divisioni tra istituzioni concorrenti a est e a ovest, la Libia si è recentemente trovata con due primi ministri rivali a Tripoli dopo aver mancato la cruciale scadenza elettorale di dicembre. Il 10 febbraio, infatti, il Parlamento insediato a est ha nominato Bashagha in sostituzione di Dbeibah alla guida del governo ad interim. Tuttavia il premier in carica assicura che cederà il potere solo a un esecutivo eletto. Oltre alla sostituzione di Dbeibah, i deputati hanno approvato una nuova tabella di marcia politica che deve portare a elezioni presidenziali al più tardi in 14 mesi. Il gabinetto di Bashagha non ha indicato quando svolgerà il voto di fiducia del Parlamento, ma quest'ultimo ha convocato una riunione per lunedì senza specificare l'ordine del giorno. (ANSA).