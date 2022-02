Zelensky, Russia ci ha attaccato come fecero i nazisti

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "La Russia ci ha attaccato a tradimento questa mattina, come ha fatto la Germania nazista negli anni della seconda guerra mondiale. Ad oggi, i nostri paesi si trovano su lati diversi della storia mondiale. La Russia ha intrapreso la strada del male, ma l'Ucraina si sta difendendo e non rinuncerà alla sua libertà, qualunque cosa pensi Mosca". Lo ha twittato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha inoltre annunciato che Kiev ha rotto le relazioni diplomatiche con la Russia e nel corso di un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron ha "chiesto interventi multipli per sostenere l'Ucraina". (ANSA).