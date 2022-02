In Lombardia 4.599 nuovi casi positivi al Covid e 50 decessi

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - A fronte di 63.428 tamponi effettuati sono 4.599 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 7,2%. Continua il calo dei pazienti ricoverati sia nei reparti ordinari (-9 per un totale di 1.187) sia in terapia intensiva (-7 per un totale di 103). Sono 50 le persone decedute per un totale di 38.518 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province Milano è la più colpita con 1.438 nuovi casi, di cui 628 in città, segue Brescia con 558 nuovi casi, Varese con 427, Monza e Brianza con 371, Bergamo con 312, Como con 272, Pavia con 262, Mantova con 259, Cremona con 139, Lecco con 118, Lodi con 103 e Sondrio con 87. (ANSA).