Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, quelle europee in ripresa (Milano +1,03%) . Scende il prezzo del gas

La Borsa di Milano apre in netto calo, dopo il tonfo di ieri per effetto dell’invasione della Russia in Ucraina. Il primo indice Ftse Mib guadagna l’1,03% a 25.136 punti.

Le Borse europee avviano la seduta in netto rialzo, dopo il tonfo della vigilia con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Gli investitori stanno valutando le sanzioni decise dalla comunità internazionale nei confronti della Russia, ritenute meno forti del previsto.

Avvio di seduta in terreno positivo per Francoforte (+1,27%), Parigi (+0,78%), Londra (+1,02%) e Madrid (+0,54%).

Le Borse cinesi trovano un mini-rimbalzo all’indomani delle perdite legate all’attacco russo all’Ucraina e chiudono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,61%, a 3.451,41 punti, mentre quello di Shenzhen sale dell’1,21%, a quota 2.310,07.

Le Borse europee si avviano verso un avvio in rialzo, in scia con i listini asiatici, dopo il tonfo della vigilia con l’invasione della Russia in Ucraina. L'attenzione degli investitori si sta concentrando sull'impatto delle sanzioni alla Russia. Fari puntati anche sulle materie prime con il prezzo del gas e del petrolio.

In positivo i future dei principali listini del Vecchio continente mentre sono in calo quelli Usa.

Avvio di contrattazioni in calo per il gas in Europa, dopo il balzo della vigilia con i timori per l'impatto dell’invasione della Russia in Ucraina e le sanzioni della comunità internazionale a Mosca. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 16,6% a 112 euro al Mwh, rispetto ai 134 euro della chiusura di ieri.