Russia estromessa dal Consiglio d'Europa. Putin all'esercito ucraino: "Prendete il potere". Zelensky all'Ue: "Forse è l'ultima volta che mi vedete vivo" - La guerra dal satellite (Video)

Putin chiede all’esercito ucraino di «prendere il potere» a Kiev e di rimuovere Zelensky. l presidente russo Vladimir Putin ha spiegato il suo appello alle forze armate ucraine a prendere il potere dicendo che ciò favorirebbe le trattative con Mosca. «Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi», ha detto il presidente, citato da Interfax, rivolgendosi all’esercito di Kiev.

«Durante la videoconferenza della scorsa notte il presidente ucraino Zelensky ha detto ai leader dell’Ue: 'Questa potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo', mi hanno detto due fonti informate sulla chiamata». Lo scrive su twitter Barak Ravid corrispondente diplomatico di Walla News e Axios. «La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa». Lo scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che il premier Mario Draghi questa mattina aveva detto di aver provato a contattare il presidente ucraino senza riuscirci. «Questa mattina alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo», ha tagliato corto Zelensky. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, giudica la risposta europea alla Russia «troppo lenta».

«Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa. L’Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell’inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presidente in esercizio del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Gli Stati Uniti hanno visto finora il lancio di oltre 200 missili. Lo afferma un funzionario del pentagono citato dai media americani.