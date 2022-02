Scuola: occupato il liceo scientifico Vittorini a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Continuano le occupazioni nelle scuole superiori di Milano e questa mattina gli studenti del liceo scientifico Vittorini hanno deciso di interrompere le lezioni e di occupare l'edificio di via Donati, in zona Lorenteggio. E' l'undicesimo liceo occupato dall'inizio dell'anno in città dagli studenti che chiedono un nuovo modello di scuola e protestano contro l'alternanza scuola-lavoro, l'esame di maturità, la gestione della pandemia. Ieri si è conclusa l'occupazione del liceo artistico Boccioni, mentre è ancora in corso quella del liceo scientifico Volta. (ANSA).