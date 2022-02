Tod's, esistenzialismo senza frivolezze

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Nel mondo siamo tutti toccati da ciò che succede, volevo essere confortante e onesto, questa collezione è la negazione della frivolezza": così il direttore creativo di Tod's Walter Chiapponi parla della sua proposta per il prossimo inverno, portata in passerella questa mattina al Pac di Milano. "La collezione la settimana scorsa era più elaborata - spiega Chiapponi, parlando della sua reazione umana all'attacco russo all'Ucraina - ma in questo momento mi piaceva l'idea di tornare all'essenza, sappiamo che la moda ha un ruolo importante, per questo questa è una proposta elegante e rassicurante". L'idea di partenza della collezione è quella della trasformazione dei capi classici, essenziali e ridotti all'osso, in una proposta dal rigore quasi altero che parte da riferimenti al mondo esistenzialista. Non a caso gran parte della collezione si declina in nero per capi grafici ed essenziali ma decostruiti e leggeri: così la Maglieria ispirata allo stile marina è a coste e scolpita come un'armatura, il suit di panno ha un gusto maschile, i cappotti sono severi e si portano con gli short anni 90 o aperti sul fondo. C'è poi una parte più ispirata alla vita all'aperto, con riferimenti al mondo della campagna e della caccia declinati in patchwork e pellicce di pelo di pecora, grandi trench mackintosh portati con la borsa cara a Lady Diana ma totalmente decostruita, tanto che piegandosi diventa un esagono che si può mettere in valigia, nella speranza -sottolinea Chiapponi - di tornare presto a viaggiare. Il finale è tutto in nero, tra pelle e cappe costellate di Swarovski, così come lo stivale portato con la gonna lunga. (ANSA).