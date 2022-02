Ucraina: talebani, 'neutrali, preoccupano vittime civili'

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - I talebani afghani si sono detti "preoccupati" per la possibilità di vittime civili in Ucraina. Lo riferisce il Guardian precisando che il ministero degli Esteri talebano ha rilasciato una dichiarazione nella quale si legge che rimarrà neutrale in linea con la sua politica estera. L'emirato islamico dell'Afghanistan chiede moderazione da entrambe le parti. "Tutte le parti devono desistere dall'assumere posizioni che potrebbero aumentare la violenza - si legge -. Stiamo monitorando da vicino la situazione in Ucraina ed esprimiamo preoccupazione per la reale possibilità di vittime civili". I talebani hanno infine chiesto a Ucraina e Russia di risolvere il problema attraverso "il dialogo e mezzi pacifici". (ANSA).