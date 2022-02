Dimesso l'ultimo paziente, chiude l'ospedale di Fiera Milano

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "La terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City chiuderà a partire da martedì 1 marzo". Lo comunica la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, dopo che nella serata di ieri è stato dimesso l'ultimo paziente ricoverato. Dopo le dimissioni degli ultimi pazienti, la struttura non ne accoglierà di nuovi e tutte le apparecchiature utilizzate per allestire i letti di terapia intensiva verranno trasferite in altri ospedali. "Ringrazio Fiera Milano e tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, e i tanti volontari - ha aggiunto Letizia Moratti - che si sono adoperati nella struttura di emergenza in questi mesi di lotta al Covid. Lo straordinario successo della campagna vaccinale ha contribuito in modo decisivo al drastico calo dei contagi e dei ricoveri. Spero che la fase che si avvia con il ritorno in zona bianca della nostra Regione sia definitivo. Si tratta di una vittoria da ascrivere essenzialmente al grande senso civico dei lombardi, di cui vado orgogliosa". (ANSA).