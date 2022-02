Narcotrafficante ricercato arrestato dopo vaccino Covid

(ANSA) - MEDA (MONZA), 26 FEB - Un narcotraficante di 52 anni, ricercato per un ordine di carcerazione, è stato arrestato a Meda (Monza), appena fuori dall'hub vaccinale dove si era sottoposto al vaccino anti Covid. Erano mesi che i carabinieri gli davano la caccia. Originario di Seregno (Monza) e residente a Vigevano (Pavia), doveva scontare di 4 anni e 1 mese per essere stato fermato con oltre 50 kg di droga, ma dalla condanna divenuta esecutiva a settembre, era sparito. A tradirlo è stata la prenotazione per il vaccino, a cui i carabinieri sono arrivati durante le indagini. (ANSA).