Ucraina: convoglio Osce entra in Moldavia, a bordo italiani

(ANSA) - BRUXELLES, 26 FEB - Un convoglio di circa 30 fuoristrada appartenenti alla missione d'osservazione Osce in Donbass è arrivato al confine con la Moldavia dopo aver attraversato tutta l'Ucraina. Lo fanno sapere fonti interne all'organizzazione. A bordo dei veicoli, partiti ieri dalla città di Kramatorsk in Donbass, il personale internazionale della missione, tra cui anche alcuni degli osservatori italiani. Le operazioni di evacuazione del personale però sono ancora in corso, spiegano dall'Osce. (ANSA).