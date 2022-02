Medico 43enne spara per strada e poi si barrica in casa a Milano

M. B., 43 anni, medico otorinolaringoiatra, si è barricato nella sua casa dopo aver sparato un paio di colpi di arma da fuoco in via Gandhi a Mazzo, frazione di Rho (Milano). Un’ambulanza è arrivata sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione di intervento per un uomo che aveva abusato di farmaci ma, dopo aver sentito i colpi d’arma da fuoco, hanno allertato i Carabinieri e i vigili del fuoco che stanno ora cercando di convincere l’uomo a lasciare l’arma e uscire dal suo appartamento. Non è ancora chiaro se nell’appartamento ci siano vittime o feriti.