Gli aggiornamenti - Potenti esplosioni a Kiev nella notte, brucia un deposito di petrolio. Usa: "Russia ora paria economico"

Una potente esplosione ha scosso Kiev, con il cielo notturno che si è illuminato: lo dice la Cnn, mostrando immagini che sembrano indicare la ripresa dei bombardamenti sulla capitale ucraina, come peraltro ci si attendeva. La forte esplosione sarebbe avvenuta a una ventina di chilometri dal centro della città. Intorno a mezzanotte il deposito petrolifero di Vasylkiv, a circa 40 km a sud da Kiev, era in fiamme. Secondo la sindaca della cittadina, Natalia Balasynovych, la città e l’aeroporto hanno subito pesanti bombardamenti dai missili russi, riporta il Kyiv Independent.

Secondo la Cnn, le due grandi esplosioni che hanno illuminato il cielo di Kiev poco fa si sarebbero verificate proprio intorno a Vasylkiv

Nel mirino gli oligarchi

La Russia «è ora un paria economico e finanziario globale». Lo afferma un alto funzionario americano, sottolineando come con la nuova ondata di sanzioni la Banca centrale russa «non può sostenere il rublo». L’Occidente - ha aggiunto - vuole «dare la caccia» agli yacht, ai jet, alle case di lusso e alle auto degli oligarchi. Lo afferma un alto funzionario americano.

Attacco hacker

‌Il ministro ucraino per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha detto su Twitter che il Paese sta creando un «esercito informatico» per «continuare la lotta sul cyber fronte» contro la Russia che bombarda l’Ucraina. In un tweet, Fedorov ha incluso un link ad una chat di Telegram dove si incoraggiano hacker ad attaccare aziende russe dell’energia e della finanza. La lista include il gigante del gas Gazprom e banche come Sberbank e VTB.