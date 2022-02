Ucraina: immigrati a Pisa, 'Nato riporti pace, Putin Satana'

(ANSA) - PISA, 27 FEB - Circa 250 persone - in prevalenza immigrati dall'Ucraina - si sono riunite stamani a Pisa davanti al municipio per chiedere il "sostegno concreto" dell'Italia, l'intervento della Nato per fermare la guerra e per la pace. Intonato l'inno nazionale ucraino, slogan contro Putin ("Putin Satana"), esposti cartelli con scritte tipo 'Stop crime' per bandiere con i colori giallo e blu della loro nazione. In uno striscione c'era scritto: 'L'Ucraina ha bisogno di voi, italiani" La Russia sta bombardando un popolo innocente! E' guerra'. La manifestazione ha raccolto ucraini che abitano a Pisa e in altre parti della Toscana. (ANSA).