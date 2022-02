Anche Pornhub scende in campo per la pace: in Russia, invece dei film hard la bandiera ucraina

2,85 mila miliardi di visitatori al mese, parliamo di Pornhub, la piattaforma on line di film hard che decidere di scendere in campo in favore della pace. Il più grande sito web di contenuti esplicitamente sessuali ha deciso di bloccare gli utenti russi. Non solo, bandiera ucraina e un messaggio pro Kiev per chi si collegasse dalla Russia. Per capire il valore del gesto, basti ricordare che nel 2016 Mosca aveva provato a bloccare i maggiori siti porno mondiali, ovvero Pornhub e YouPorn in virtù di una nuova legge allora approvata, ma le proteste da tutto il paese furono tali che i due siti non furono mai oscurati.