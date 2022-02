Calcio: avviati iter Daspo per 60 tifosi della Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - La questura di Firenze ha avviato le procedure per l'emissione del Daspo nei confronti di 60 tifosi della Fiorentina. Quaranta di loro sono considerati responsabili di aver preso parte a una rissa il 21 settembre 2021, quando alcuni tifosi viola si fronteggiarono con alcuni supporter interisti prima del match Fiorentina-Inter. Accadde nei pressi dello stadio comunale 'Franchi', all'altezza del cavalcavia di piazza Alberti. Per la stessa vicenda nei mesi scorsi sono stati raggiunti da Daspo 18 tifosi nerazzurri. Secondo quanto appreso, procedure di emissione del Daspo sono state avviate anche per una ventina di altri tifosi viola responsabili di un'invasione di campo durante la partita amichevole Fiorentina-Foligno giocata in occasione del ritiro della squadra viola a Moena (Trento). (ANSA).