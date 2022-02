Chiesti nove anni di carcere per il manager Di Fazio

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La Procura di Milano ha chiesto 9 anni di carcere per Antonio Di Fazio, il manager arrestato lo scorso maggio e da qualche giorno in una comunità psichiatrica con il braccialetto elettronico, sotto processo con rito abbreviato per 6 casi di violenza sessuale, tra cui quello di una 21enne che avrebbe attirato nel suo appartamento, per narcotizzarla, abusare di lei e, infine, fotografarla. La proposta di condanna anche per l'accusa di tentato omicidio, è stata avanzata dal pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l'aggiunto Letizia Mannella, al gup Anna Magelli. La pena base è 13 anni e mezzo di reclusione. (ANSA).