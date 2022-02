Covid: nessun decesso e 194 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - Nessun decesso e 194 nuovi casi positivi: sono i dati del bollettino Covid-19 delle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno processato 266 tamponi pcr (84 dei quali nuovi test) e registrato 6 nuove infezioni. Altri 188 casi sono stati rilevati sulla base di 2.426 test antigenici. Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 2 (uno in meno rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva, 71 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri e 89 (dato aggiornato al 21 febbraio) nelle strutture private convenzionate. Altri 10 pazienti (uno in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.256 (546 in meno) mentre i guariti sono 663 per un totale di 182.491. (ANSA).