Leggera risalita ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Dopo giorni di calo registrano un leggero aumento i ricoverati Covid in Umbria, 157, quattro in più, mentre restano sei i posti occupati nelle terapie intensive. Registrati altri tre morti. Lo si ricava dai dati sul portale della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 311 nuovi positivi (369 lunedì della scorsa settimana) e 427 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 9.417, 119 in meno. Sono stati analizzati 512 tamponi e 2.534 test antigenici, per un tasso di positività del 10,2 per cento (era 10,6 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).