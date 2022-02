Libia:inviato Italia a Tunisi, preoccupano eventi in Ucraina

(ANSA) - TUNISI, 28 FEB - "I miei incontri con il ministero degli Esteri, con analisti ed esperti di Tunisi oggi hanno messo in evidenza la nostra attenzione condivisa sulla stabilità e l'unità della Libia e la necessità di dare ascolto alla richiesta di elezioni da parte di 3 milioni cittadini". Così l'inviato speciale della Farnesina per la Libia, Nicola Orlando, su Twitter, dopo aver incontrato, insieme all'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, il direttore generale del Mae tunisino per il Mondo Arabo, Ben Sghaier. "Abbiamo espresso preoccupazione per gli eventi in Ucraina e il loro impatto sulla sicurezza e stabilità libica", conclude Orlando. (ANSA).