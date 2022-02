Passanti feriti con tirapugni nel Fiorentino,fermati 2 minorenni

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 28 FEB - Passanti aggrediti e feriti in strada nel Fiorentino. Un 14enne e un 16enne sono stati fermati dai carabinieri per aver aggredito tre giovani, la notte fra sabato e domenica nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), a Capalle, picchiandoli con dei tirapugni. Il 16enne è stato arrestato e accompagnato presso il centro di prima accoglienza minorile del capoluogo toscano, mentre il 14enne è stato denunciato e affidato ai genitori. Le vittime dell'aggressione, tutti 21enni, hanno detto di essere stati picchiati senza apparente motivo. Uno ha riportato 40 giorni di prognosi per la frattura del dito di una mano nel tentativo di proteggersi dai pugni alla testa. Sei giorni di prognosi per gli altri due giovani. (ANSA).