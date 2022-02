Ucraina: Arpa Fvg intensifica monitoraggio aria

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - In seguito all'intensificarsi degli eventi bellici nell'est-Europa e le crescenti preoccupazioni per il rilascio di sostanze radioattive, l'Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Fvg, ha intensificato da sabato scorso il monitoraggio dei radionuclidi in aria nella propria stazione di Udine. Le attività sono svolte con ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) che è il punto di allerta nazionale. Tutti i rilievi finora eseguiti non evidenziano alcun innalzamento della radioattività in aria rispetto ai valori di fondo naturale. Le misure sono effettuate al Centro regionale di radioprotezione (CRR) di Arpa FVG e al momento si è intensificato il controllo in continuo della radiazione gamma in aria e il controllo delle polveri totali sospese (particolato atmosferico). Le misure dell'irraggiamento in aria sono pubblicate in continuo nella pagina web http://www.arpaweb. fvg.it/ri/gmapsri.asp (attivare la stazione di Udine). Da giovedì non è stata evidenziata alcuna presenza di radionuclidi artificiali al di sopra della minima attività rilevabile. (ANSA).