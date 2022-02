Ucraina: continua flusso arrivi di profughi a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - Continuano ad arrivare in Italia attraverso il valico di Fernetti, vicino a Trieste, profughi provenienti dall'Ucraina. Si tratta di donne e bambini, che, a quanto si apprende, intendono raggiungere amici e parenti in altre città del Paese in attesa di capire l'evolversi della situazione. Al momento nessuno ha manifestato la volontà di fare richiesta di asilo. Nella notte sono arrivate oltre cento persone, altri pullman sono invece giunti al mattino. I profughi viaggiano a bordo di autobus, furgoni o auto private. Tutti sono in possesso dei documenti per entrare nel territorio nazionale. E' probabile che il flusso di arrivi si incrementi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, viste anche le code di pullman che si sono formate ai confini di altri paesi. I profughi per ora non hanno avuto bisogno di particolare assistenza. La Polizia di frontiera in queste ore è impegnata negli accertamenti documentali e nella verifica delle zone di destinazione di chi arriva. (ANSA).