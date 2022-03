Australia: 10 morti e migliaia di evacuati per inondazioni

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La costa sud-orientale dell'Australia è sottoposta da giorni a pesanti piogge che hanno provocato almeno 10 morti, riferisce Sky News, secondo cui diverse persone sono state costrette a rifugiarsi sui tetti per sfuggire all'acqua. La regione è investita dalle peggiori inondazioni in decenni, e migliaia di persone sono costrette a evacuare le loro case. Ieri, parti parti della capitale del Queensland, Brisbane, sono rimaste sommerse. Dominic Perrottet, premier del New South Wales, ha reso noto che solo oggi sono stati oltre mille gli interventi di soccorso mentre le richieste di aiuto sono state circa seimila. A 40.000 persone, ha aggiunto, è stato ordinato di evacuare. Secondo le previsioni, altre tempeste sono in arrivo per la fine della settimana, mentre l'agenzia meteorologica nazionale ha confermato che le precipitazioni totali in sei giorni per Brisbane sono state di 792,9 mm. Il record precedente, stabilito nel 1974, era di 655,8 mm di pioggia a Brisbane. (ANSA).