Incendio Milano: pm Milano revoca sequestro grattacielo

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - La Procura di Milano ha disposto la revoca del sequestro della Torre dei Moro di via Antonini, il grattacielo di 18 piani nel quartiere Vigentino di Milano che lo scorso 29 agosto ha preso fuoco trasformandosi in una torcia incandescente. Il dissequestro, come scrive nel suo provvedimento il pm titolare dell'inchiesta Marina Petruzzella, è stato possibile in quanto le esigenze probatorie "non sono più attuali" e i lavori per la messa in sicurezza "valgono a scongiurare pericoli" di cedimenti dell'immobile o "di altri eventi di natura comunque disastrosa". Da oggi quindi gli inquilini, tra cui il cantante Mahmood, potranno riprendere possesso dei loro appartamenti e dare il via ai lavori per renderli agibili. Inoltre l'indagine, in cui ci sono una decina di indagati, si avvicina alla chiusura in vista della richiesta di processo. (ANSA).