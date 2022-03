Incidenti lavoro: si ribalta con escavatore, muore operaio

(ANSA) - BRESCIA, 01 MAR - Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica, nel Bresciano. Secondo i primi accertamenti, l'uomo si è ribaltato in un corso d'acqua con l'escavatore che stava guidando. I colleghi hanno lanciato l'allarme, ma per l'operaio non c'è stato niente da fare. (ANSA).