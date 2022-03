Italiano rapinato e ucciso a Chicago

Rapinato e ucciso mentre tornava a casa dal lavoro. Diego Damis, 41anni, italiano originario di Assisi, è stato accoltellato a Chicago, dove viveva dal 2015. L'aggressione venerdì scorso nei pressi di Hyde Park, al termine di una giornata di lavoro al The Cove Lounge, dove Diego era barista.

Secondo quanto riportano i media locali, gli agenti di polizia lo hanno trovato morto intorno alle 8.38 del mattino. Inutile la corsa al Chicago Medical Center. Le indagini sono in corso e al momento non ci sarebbero persone fermate.