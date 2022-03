Londra, Mosca fuori da Consiglio sicurezza Onu tra opzioni

(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - Sfrattare la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è "tra le opzioni" sul tavolo. Lo ha reso noto il Regno Unito. Il premier britannico Boris Johnson ha affermato in una conferenza stampa a Varsavia che le prove degli attacchi compiuti dalle truppe del presidente russo Vladimir Putin contro i civili in Ucraina potrebbero essere utilizzate in un eventuale futuro processo all'Aia per crimini di guerra. (ANSA).