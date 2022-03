Riapre percorso visita unitario ai Fori, torna ticket unico

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Dal 1 marzo torna il Forum Pass Super, il biglietto unico che consente - tutti i giorni, dal lunedì alla domenica - la visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino, incluse le mostre in corso. Nato nel 2019 dalla collaborazione tra ministero della Cultura e Roma Capitale, attraverso un protocollo d'intesa tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali (che gestisce l'area dei Fori Imperiali) e il Parco Archeologico del Colosseo (che ricomprende tra l'altro anche il Foro Romano e il Palatino), il Forum Pass Super è stato sospeso a causa dell'emergenza Covid. Dal 1 marzo torna: con un solo ticket da 16 euro (12 euro per chi ha la MIC Card) valido per l'intera giornata, si può accedere al percorso che, in circa 2 ore, consente di visitare il cuore archeologico di Roma. Per l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, "è una notizia bellissima, un segno tangibile del fatto che il cammino verso una fruibilità nuova del nostro immenso patrimonio storico e artistico è ricominciato" Per la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo "si riconferma la collaborazione tra il ministero della Cultura e Roma Capitale con un unico obiettivo condiviso: restituire ai romani il cuore pulsante della città, quale luogo da vivere e non solo come spazio musealizzato". Il biglietto può essere acquistato sia nella biglietteria presso la Colonna Traiana sia online su https://parcocolosseo.it ewww.coopculture.it. Per i giovani sono previste particolari agevolazioni: ingresso gratuito per i cittadini dell'Unione Europea fino ai 18 anni e biglietto a 2 euro dai 18 ai 25 anni. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura e Electa - Coopculture. Maggiori informazioni ai numeri 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00) e 06 39967700 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 15.00). (ANSA).