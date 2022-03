Ucraina: ininterrotto transito profughi a valico di Fernetti

(ANSA) - TRIESTE, 01 MAR - Autobus, minivan e auto private ucraini hanno continuato ad arrivare al valico di Fernetti (Trieste) ininterrottamente per tutta la notte e anche stamattina. Non si tratta di un grande numero, oltre dieci autobus e - più numerosi - minivan e vetture private, ma è continuo. Intorno alle tre della notte scorsa erano fermi per controlli tre autobus e vari furgoni. I racconti dei profughi sono sempre gli stessi: uomini a combattere e donne e bambini che fuggono per mettersi in salvo. In nottata a bordo di un autobus c'era anche una famiglia di catecumenali con sette figli e la madre incinta di 7 mesi. Su un altro autobus, invece, viaggiava, tra gli altri passeggeri, anche una ragazzina che aveva la febbre alta e stava male. Dopo alcune indecisioni se chiamare i soccorsi, l'autobus è poi ripartito. Le destinazioni sono varie città del Nord ma anche del Sud Italia, molti proseguono per altri Paesi europei. (ANSA).