Ucraina: turismo russo in Sardegna, a rischio business 80mln

(ANSA) - ARZACHENA, 01 MAR - La guerra in Ucraina colpirà anche il turismo in Sardegna da Pasqua a settembre. Quanto ancora non si sa, ma la posta in gioco è molto alta: il mercato russo vale quaranta milioni di euro solo per l'ospitalità alberghiera, più altri quaranta di indotto tra ristoranti, ormeggi, cene, regali e fiori. "Troppo presto per disperarsi ma anche troppo presto per dire che non succederà niente - spiega all'ANSA il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca. La preoccupazione è comunque reale: il turismo sardo pagherà sicuramente, non si sa in che misura ma pagherà. Inevitabile immaginare che le presenze diminuiranno. E che chi verrà tenderà magari a mantenere un profilo, anche per le spese, più basso del solito". Nel mercato turistico isolano, la Russia vale l'1,5 per cento in termini di presenze, circa 220mila a stagione. "Ed è chiaro che si tratta di turisti che spendono moltissimo - sottolinea Manca - Dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che ci sarà un ridimensionamento nelle misura di diversi milioni. Prematuro quantificare ora - ribadisce - ma anche se da qui in poi tutto dovesse procedere per il meglio, qualche conseguenza inevitabilmente ci sarà". (ANSA).