Usa: torna Mardi Gras a New Orleans dopo stop per Covid

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - New Orleans è pronta a fare festa di nuovo. Dopo lo stop forzato l'anno scorso a causa della pandemia, le celebrazioni per il 'Mardi Gras' tornano in grande stile. Le strade di Big Easy, come viene soprannominata la città degli Stati Uniti famosa per il suo Carnevale, saranno affollate dalle tradizionali parate con sfilate di carri allegorici. Quest'anno tuttavia il percorso delle parate sarà più corto a causa della mancanza di poliziotti. I riflettori si riaccendono anche su Bourbon Street e il quartiere francese, dove si concentrano di solito i turisti, nonostante ciò c'è stato comunque un calo delle prenotazioni alberghiere di quasi il 20% rispetto al 2020, lo ha riferito Kelly Schultz, portavoce di 'New Orleans & Co.', l'ente che si occupa della promozione turistica della città. (ANSA).