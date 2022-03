La Nato non manderà aerei nello spazio aereo ucraino

(ANSA) - BRUXELLES, 02 MAR - La Nato non prevede di mandare aerei nello spazio aereo ucraino. Fonti dell'Alleanza, interpellate dall'ANSA in merito all'ipotesi evocata da Kiev di una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina, hanno rimandato alle parole pronunciate ieri dal segretario generale Stoltenberg, che ieri, nel corso della conferenza stampa tenuta insieme al presidente polacco Andrzej Duda, aveva detto: "Il Patto Atlantico è al fianco dell'Ucraina, ma non vuole essere parte del conflitto in corso. Non manderà il suo esercito e non manderà aerei nello spazio dell'Ucraina". (ANSA).