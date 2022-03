Ragazzino di 13 anni caduto dalla finestra del quarto piano a scuola: gravissimo

Lotta tra la vita e la morte un tredicenne caduto questo pomeriggio dalla finestra di una scuola media di Firenze. Si trova ricoverato in condizioni gravissime nella terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Meyer, dopo un terribile volo del vuoto dal quarto e ultimo piano dell’edificio. Sulla dinamica dei fatti sono in corso in queste ore accertamenti da parte della polizia, intervenuta sul posto sia con personale delle volanti che della squadra mobile.

L’episodio è accaduto durante il cosiddetto 'cambio dell’orà, quando gli insegnanti si avvicendano alla cattedra. E' bastato un attimo e il tredicenne non era più in classe, il suo banco vuoto. Non c'è voluto molto per accorgersi della tragedia che si era appena consumata. Il tredicenne era a terra in strada, privo di coscienza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. L’impatto col marciapiede, al quale avrebbero assistito alcuni passanti, è stato violentissimo. Il ragazzino ha riportato diversi traumi, tra cui fratture in varie parti del corpo. Dopo i primi tentativi da parte dei sanitari di stabilizzarlo sul posto, è stato portato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del Meyer, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo. Nella scuola sono arrivati gli investigatori della polizia e il pm di turno Marco Mescolini.

In queste ore sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto appreso, le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti escluderebbero il coinvolgimento di altre persone nell’episodio. Tra gli scenari al vaglio, al momento tutti aperti, anche quello di un incidente, dovuto magari al fatto che il ragazzino si sia sporto troppo dalla finestra e abbia perso l’equilibrio. Massimo riserbo sull'accaduto dalla scuola che in una nota spiega: «Ci stiamo concentrando sul benessere dell’intera comunità scolastica e sulla nostra collaborazione con la polizia».