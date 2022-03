Twitter verso l'eliminazione account di Russia Today e Sputnik

(ANSA) - WASHINGTON, 02 MAR - Dopo il bando dell'Unione europea Twitter sta pensando di eliminare dalla sua piattaforma gli account di Russia Today e Sputnik. Lo scrive Politico citando un portavoce del social media. "Dovremo adeguarci alle sanzioni europee, questo comporterà di non pubblicare alcuni contenuti in Europa", ha spiegato. Non è chiaro se Twitter intende eliminare gli account tout court o limitarne i contenuti come hanno fatto già Google, Youtube, Facebook e Tiktok. "Continuiamo a sostenere l'importanza di una rete libera. Soprattutto in tempo di guerra", ha detto il portavoce. (ANSA).