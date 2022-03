Ucraina: almeno 15.000 persone sono rifugiate in metro Kiev

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sono almeno 15.000 le persone attualmente rifugiate nella metropolitana di Kiev che funge da riparo anti aereo fin dal primo giorno dell'attacco russo. Lo riferiscono i media locali, citando il capo della metropolitana di Kiev Viktor Brahinskyi. "La metropolitana funge da trasporto e rifugio sin dal primo giorno di guerra. Le stazioni sono dotate di acqua, bagni, cibo e, dove possibile, medicinali. Molte persone non hanno un posto dove andare. Pochi metri sul pavimento e una coperta sono diventati la loro unica casa. Ora abbiamo fino a 15.000 residenti di Kiev" ma la metro è progettata per ospitarne "un massimo di 100.000 persone", ha detto. "Il nostro personale è esausto, ma stiamo facendo tutto il possibile per salvare la vita di civili innocenti", ha aggiunto. (ANSA).