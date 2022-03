Finto inviato Striscia tenta di adescare 14enne, denunciato

(ANSA) - BESANA BRIANZA (MONZA), 03 MAR - Un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri a Besana Brianza (Monza), per aver tentato di adescare una 14enne. Per convincerla a seguirlo a casa sua, si è spacciato per un giornalista di 'Striscia la Notizia' intenzionato a farle un'intervista. La ragazzina stava aspettando il treno per tornare a casa dopo la scuola, quando il 44enne, residente a Vigevano (Pavia) le si è avvicinato. "Sono un giornalista di Striscia", le ha detto, tentando di convincerla a rilasciargli un'intervista sull'emergenza Covid-19 che si sarebbe dovuta tenere nell'appartamento dell'uomo. La 14enne ha rifiutato e ha inviato alla madre un messaggio dove le spiegava cosa stava succedendo. La donna, dopo aver chiamato i carabinieri, ha raggiunto la figlia e trattenuto il 44enne in attesa dei militari. L'uomo é stato identificato e denunciato per tentato adescamento di minore. (ANSA).