Nucleare: Iran, 'senza un buon accordo sarà sconfitta Usa'

(V. "Nucleare: Iran, 'Patto rispetti nostri..." delle 10:19) (ANSA) - ISTANBUL, 03 MAR - "Se i colloqui di Vienna non porteranno ad un buon accordo, l'attuale amministrazione Usa si sentirà sconfitta nel futuro prossimo per non essere stata in grado di utilizzare opportunità diplomatiche in tempo". Lo ha affermato il Segretario del Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale iraniano Ali Shamkhani, secondo quanto riporta l'agenzia Irna, a proposito della trattativa in corso a Vienna tra Iran, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015. "La strategia della resistenza attiva ha sconfitto la politica della pressione massima di Trump che è stata ammessa dall'attuale amministrazione Usa" ha scritto Shamkhani su Twitter. (ANSA).