Ucraina: Aeroflot espulsa da sistema prenotazioni globale

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - Aeroflot è stata espulsa dal sistema di prenotazioni globali e non apparirà più nei siti per le prenotazioni. Lo riporta Cnn parlando di un nuovo schiaffo all'economia russa. L'espulsione vuol dire che la compagnia aerea russa non comparirà più nel sistema usato dalle agenzie di viaggio, dai siti per viaggi e dalle aziende per prenotare o acquistare biglietti aerei. (ANSA).