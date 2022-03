Ucraina, Biden chiede a Congresso 10 mld fondi emergenza

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - L'amministrazione Biden chiede al Congresso di approvare circa 10 miliardi di dollari di fondi di emergenza per l'Ucraina. Risorse da usare per affrontare la crisi umanitaria ma anche per rafforzare le difese del paese contro l'invasione della Russia. Dei 10 miliardi, circa 4,8 andrebbero al Pentagono e 5 miliardi al Dipartimento di stato. I fondi rientrano nella richiesta dell'amministrazione Biden di 32,5 miliardi di dollari per far fronte da un lato all'Ucraina e dall'altro alla lotta al Covid. (ANSA).