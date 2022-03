Usa: morte di Breonna Taylor, agente dichiarato non colpevole

(ANSA) - WASHINGTON, 03 MAR - Brett Hankison, l'unico agente indagato per la morte di Breonna Taylor, è stato assolto. L'infermiera 26enne era stata uccisa dalla polizia nel suo appartamento di Louisville, Kentucky, durante una perquisizione senza preavviso. La sua morte violenta aveva suscitato un'ondata di proteste e la giovane era diventata uno dei simboli del movimento Black Lives Matter, dopo le uccisioni di Ahmaud Arbery e George Floyd. Era il marzo del 2021 quando i poliziotti agenti hanno fatto irruzione in piena notte nell'abitazione della giovane donna, che stava dormendo con il suo fidanzato. Non avendo capito cosa stesse accadendo lui, Kenneth Walker, ha sparato e ferito ad una gamba uno degli agenti. I tre poliziotti hanno risposto sparando 32 colpi, che hanno colpito Breonna e Taylor. Due degli agenti, Mules Cosgrove e Joshua Jaynes , sono stati solo licenziati dalla polizia dopo che una giuria ha ritenuto la loro reazioni "giustificata". Hankison era stato incriminato per negligenza ma oggi è stato dichiarato non colpevole. (ANSA).